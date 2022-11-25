Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному собранию

В Кремле сообщили, когда Путин обратится с посланием. На данный момент точная дата неизвестна.

Точных сроков оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на данный момент нет, в Кремле сообщат, когда они станут известны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщают РИА новости, представитель Москвы озвучил, что как только сроки станут известны, россиянам об этом сообщат. Ранее Песков отмечал, что глава государства обратится с посланием до конца 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства сделал это по видеосвязи. Атомные ледоколы, считающиеся самыми мощными из всех, были построены на Балтийском заводе по заказу «Росатома».