Петербуржцам рассказали, что делать при утрате банковской карты

При потере банковской карты ее следует как можно скорее заблокировать. Gazeta.spb выяснила, какими способами это можно сделать.

Прежде всего следует позвонить по телефону горячей линии. Его можно найти на официальном сайте банка. Второй вариант – мобильное приложение, им можно воспользоваться быстрее всего, если есть доступ к интернету и приложение установлено на смартфон.

Еще один способ – воспользоваться интернет-банком. В личном кабинете необходимо воспользоваться функцией «Заблокировать карту» и подтвердить свое решение, введя код, который придет в сообщении от банка.

Также обезопасить средства от злоумышленника можно при помощи СМС. Некоторые банки поддерживают систему команд через сообщения, но это следует уточнить заранее непосредственно в кредитной организации.

Последний метод – прийти в отделение банка и, предъявив паспорт, попросить заблокировать карту. После блокировки можно подать заявление на выпуск новой.

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