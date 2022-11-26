В 82 медучреждениях Петербурга закончили капитальный ремонт

В 82 медицинских организациях и учреждениях Северной столицы закончили ремонт. Кроме того, им будут поставлены 982 единицы оборудования, сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

«В Санкт-Петербурге продолжает работу масштабная региональная программа “Модернизация первичного звена здравоохранения” в рамках национального проекта “Здравоохранение»”», – рассказали в официальном telegram-канале городской администрации.

Также отмечается, что в 2022 году будет обновлено оборудование в медицинских учреждениях города. Администрация закупит 982 единицы медтехники. Ремонтные работы завершатся в 82 объектах. Уже заключены контракты на еще 78 объектов капитального ремонта и 979 договоров поставки современной медицинской техники.

Финансирование проекта в 2022 году составляет более 3,8 миллиардов рублей.

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