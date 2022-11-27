Исход матча «Зенита» и «Спартака» решило пенальти

Исход матча «Зенита» и «Спартака» решило пенальти
Фото: Unsplash

Противостояние «Зенита» и «Спартака» в матче, который прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье, 27 ноября, окончилось победой хозяев по результатам пенальти. Тем не менее, именно «Спартак» выиграл группу Кубка России.

«Зенит», в свою очередь, занял третье место. Петербургской команде требовалось победить «Спартак» с перевесом в четыре меча, чтобы обойти соперников в турнирной таблице и оказаться в верхней сетке плей-офф вне зависимости от результата матча между «Крыльями Советов» с «Факелом».

Таким образом, несмотря на исход пенальти, успешной игру «Зенита» в мачте со «Спартаком» назвать нельзя.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что футболисты устроили массовую драку на мачте «Спартака» и «Зенита». На поле выбежали запасные, судьи, члены тренерского штаба со стороны обеих команд, а также охрана. Главный судья матча Владимир Москалев пытался прекратить драку. Беспрецедентный конфликт привел к шести красным карточкам.

"Зенит" "Спартак"


 

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