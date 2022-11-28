Российским участникам фондового рынка разрешили не разглашать корпоративную информацию

Те организации, которые являются участниками фондового рынка, и дальше смогут не разглашать корпоративную информацию. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Теперь такая возможность у эмитентов ценных бумаг будет до 1 июля 2023 года, говорят в правительстве. За счет этой меры планируется защитить участников рынка от санкций со стороны недружественных стран.

Напомним, такое право у эмитентов появилось в марте 2022 года. Изначально такие правила должны были действовать до конца декабря.

Ранее стало известно, что правительство РФ решило увеличить квоту на экспорт азотных удобрений.