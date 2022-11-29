Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной палаты России

Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной палаты России
фото:baltphoto

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о своем уходе с должности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что провел в государственном секторе около 25 лет, а сейчас хотел бы отдать предпочтение более широких проектах. О каких именно проектах идет речь, Кудрин не уточнил, но отметил, что хочет работать над развитием частных инициатив, которые могут дать существенный эффект другим людям.

«Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал Кудрин.

Ранее стало известно, что дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу, детский сад. Соответствующий закон вступит в силу в декабре.

политика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Из госсектора в частные проекты: жизнь и дальнейшие планы Кудрина
Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году
Петербуржцы в 1,5 раза активнее стали искать Снегурочек и Дедов Морозов
Петербург стал главным бенефициаром закрытия заграницы для туристов
Доктор рассказал, для кого хурма под запретом
Петербург оказался в числе городов с низкой доходностью от аренды комнат
В Санкт-Петербурге заметно вырос спрос на водителей
Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной палаты России