Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной палаты России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о своем уходе с должности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что провел в государственном секторе около 25 лет, а сейчас хотел бы отдать предпочтение более широких проектах. О каких именно проектах идет речь, Кудрин не уточнил, но отметил, что хочет работать над развитием частных инициатив, которые могут дать существенный эффект другим людям.

«Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал Кудрин.

Ранее стало известно, что дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу, детский сад. Соответствующий закон вступит в силу в декабре.