В Госдуме оценили предоставление няни семьям мобилизованных

В Госдуме оценили предоставление няни семьям мобилизованных
Фото: Unsplash

Властям Российской Федерации следуют поддержать практику предоставления няни семьям граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Такого мнения придерживается вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова.

«Я считаю, это важная и полезная инициатива – предоставлять няню для семей мобилизованных и не только», – написала она в своем официальном telegram-канале.

Также Анна Кузнецовка подчеркнула, что сегодняшнее время показывает, насколько актуальна и необходима данная инициатива. В связи с этим, добавила депутат, ее следует как минимум поддерживать на общегосударственном уровне.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что кому в Российской Федерации полагается универсальное пособие на детей. Оно будет объединять в себе выплаты, охватывающие почти все этапы жизни ребенка, начиная с его рождения и заканчивая 17-летием.

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