В России снижается число несчастных случаев на производствах

За последние 12 лет число несчастных случаев на производствах снизилось в три раза. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, этот показатель снизился с 66 тысяч до 21 тысячи. Она обратила внимание на то, что в стране создаются новые инструменты управления системой охраны труда. За основу в этих вопросах берется профилактика.

Так, например, при обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) предлагается применять адресный подход. С ее слов, здесь важно то, чтобы этот подход учитывал конкретные профессиональные риски на рабочих местах.

«Сегодня в непростых условиях внешних экономических и политических угроз обеспечение населения качественными отечественными средствами индивидуальной защиты и создание безопасных условий труда в промышленности актуальны и необходимы как никогда», — сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что по данным Международной организации труда, по сравнению с сентябрем, в октябре уровень безработицы остался неизменным — 3,9%. В центрах занятости зарегистрировано 562,5 тысячи безработных граждан.