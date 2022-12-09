В Петербурге пенсионер угрожал женщине игрушечным пистолетом

Днем в четверг, 8 декабря, в полицию Приморского района обратилась петербурженка. По ее словам, 27 декабря во время конфликта на парковке неизвестный пенсионер угрожал ей предметом, похожим на пистолет.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около 23:30 на территории подземного паркинга в доме 14 по Фермскому шоссе.

Впоследствии, в день подачи заявления в 15:00 правоохранители «по горячим следам» задержали 64-летнего пенсионера.

«Со слов задержанного, в момент конфликта он угрожал игрушечным пистолетом, который впоследствии выбросил», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мужчина, пытавший убить человека «Лахта Центре», получил срок. Инцидент произошел 29 марта текущего года.