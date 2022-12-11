Аналитики рассказали, сколько петербуржцев ненавидят Новый год

Аналитики рассказали, сколько петербуржцев ненавидят Новый год
фото: baltphoto

Только 30% петербуржцев очень любят Новый год 30%. Примерно 34% любят праздник, но без фанатизма. Такие данные приводят аналитики SuperJob.

Довольно спокойно к Новому году относятся 28%. А вот не любят этот праздник 4% жителей города, 2% и вовсе ненавидят.

Интересно, что в целом россияне стали чаще признаваться, что любят Новый год. Интересно, что искренне радуются больше женщины, причем моложе 34 лет.

Так, 31% россиян заявили, что очень любят Новый год. Еще 33% заявили, что любят праздник, но без фанатизма. Держат нейтралитет 28? респондентов. Как выяснилось, не любят Новый год 4%. Более того, 1% признается, что просто ненавидит новогодние дни: «Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку».

С более теплыми чувствами выступают чаще женщины — их доля достигает 71%

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