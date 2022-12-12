В зоне СВО погиб выпускник одной из школ Петербурга

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб Александр Андреев 20-летний выпускник школы №368 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в официальном сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Летом текущего года выпускник петербургской школы пошел отправился на военную службу и впоследствии был зачислен в Псковскую 76-ую дивизию ВДВ. В начале октября он стал участником специальной военной операции, подписав контракт.

«Александр был на наблюдательном посту, противник открыл огонь из миномета. В результате попадания мины он получил ранение, несовместимое с жизнью. Погиб на боевом посту», – говорится в публикации.

Бой произошел 17 октября, военнослужащий скончался днем позже – 18 октября. Указом президента Александр Андреев был посмертно награжден орденом Мужества.

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