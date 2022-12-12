В зоне СВО погиб выпускник одной из школ Петербурга

В зоне СВО погиб выпускник одной из школ Петербурга
Фото: Unsplash

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб Александр Андреев 20-летний выпускник школы №368 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в официальном сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Летом текущего года выпускник петербургской школы пошел отправился на военную службу и впоследствии был зачислен в Псковскую 76-ую дивизию ВДВ. В начале октября он стал участником специальной военной операции, подписав контракт.

«Александр был на наблюдательном посту, противник открыл огонь из миномета. В результате попадания мины он получил ранение, несовместимое с жизнью. Погиб на боевом посту», – говорится в публикации.

Бой произошел 17 октября, военнослужащий скончался днем позже – 18 октября. Указом президента Александр Андреев был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что дети мобилизованных петербуржцев получат выплату к Новому году.

армия орден мужества сво


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Опрос показал, сколько россиян ощущают влияние конституции
На развитие российских гостиниц выделят 4 млрд рублей
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего посетителям клуба пистолетом
Третья площадка ОЭЗ в Петербурге обойдется в 2,9 млрд рублей
В аэропорту Петербурга задерживают рейсы из-за метели
В Петербурге самые востребованные машиностроители
Эксперт предсказал будущее российских ТЦ
В зоне СВО погиб выпускник одной из школ Петербурга