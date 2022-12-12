На российский авторынок могут вернуться метиловые очистители для окон

В правительстве Российской Федерации ведутся обсуждения о снятии запрета на автомобильные средства на основе метилового спирта будь то незамерзающая жидкость или очиститель для стекол. Gazeta.spb узнала мнение автоэксперта Дмитрий Попова насчет этой ситуации.

«Я не вижу для этого препятствий, поскольку данный запрет связан с указаниями Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования, призванными не дать гражданам пить метанол. Тем не менее, имеющие желания пьют ее и не только», – объяснил он свою точку зрения, добавив, что данная мера ничего не решает.

По словам собеседника издания, незаконный оборот жидкости на основе метанола никуда не исчез: она по-прежнему продается и производится как дешевый заменитель разрешенных средств. В отдельных случаях средства на основе метанола пытаются выдать за изопропильные вещества, но их выделяет сильный неприятный запах. Его метанол лишен.

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