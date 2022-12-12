Автоэксперт объяснил, зачем нужна дорожная разметка во дворах Петербурга

В Санкт-Петербурге решили упорядочить правила парковки на придомовых территориях. Уже начались общественные слушания. Если нововведения вступят в силу, во дворах города появится новая разметка.

«В законе Петербурга есть запрет на парковку в местах, которые перекрывают проход к мусорным контейнерам, к подъездам и так далее. Но как определить, перекрываешь ты или нет – непонятно. Предлагается использовать разметку», – объяснил автоэксперт Дмитрий Попов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Отмечается, что дворовая разметка позволит доходчиво показать автомобилистам, где им не разрешается размещать свои автомобили. Не исключено, что транспортные средства, владельцы которых нарушат парковочные правила, будут убирать при помощи эвакуатора.