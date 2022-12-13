Оценка качества: в Ленобласти дорожника ударили кружкой за уборку снега

Во вторник, 13 декабря, в Ленинградской области произошел инцидент с участием снегоуборщика. Автомобилист ударил служащего кружкой по голове, выражая тем самым недовольство качеством уборки дорог от снега.

«У трактора разбито заднее стекло, водитель отделался ссадинами, дорожники обратились с заявлением в полицию», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

Согласно имеющейся информации, трактор чистил обочину и остановки на подъезде к поселку Свирьстрой в Лодейнопольском районе Ленобласти. Около него остановился легковой автомобиль. Водитель что-то кричал дорожнику, а когда понял, что ответа не получит, бросил в заднее стекло трактора пивную кружу и ретировался.

В скором времени рецидивиста и его приятеля задержали в Лодейнопольском районе спустя пару часов. В полицию было подано заявление по факту порчи техники и причинения вреда здоровью.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы начали утро вторника, 13 декабря, с автомобильных заторов на дорогах и неубранного снега. Смольному не удалось полностью справиться с последствиями циклона «Биргит», засыпавшего город снегом в первый день недели.