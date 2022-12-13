Роспотребнадзор: настойка на кроте может быть смертельно опасна

Употребление настойки на кроте представляет смертельную опасность для человека, поскольку эти животные часто оказываются заражены глистами, паразитами. Также они переносят серьезные инфекции, сообщил Роспотребнадзор.

Надзорное ведомство отреагировало на видеозапись из соцсетей, на которой мужчина дегустирует настойку на кроте.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации», – сообщили в официальном telegram-канале.

Также отмечается, что кроты часто заражаются паразитами, поедая насекомых. В ряде регионов вплоть до 80% этих животных могут содержать в своих желудках круглых глистов. Кроме них в теле крота также могут жить круглые, плоские и ленточные черви.

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