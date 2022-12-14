В Ленинградской области ребенок свалился в канализационный люк

В Ленинградской области ребёнок катался на ватрушке и провалился в канализационный люк. Видео распространились в социальных сетях.

Происшествие случилось во дворе жилого дома в Отрадном. Самостоятельно выбраться из канализационного люка мальчик не смог, поэтому на помощь выехали спасатели. Пока сотрудники спасательного ведомства доставали мальчика из канализации, другие дети продолжали кататься, как и прежде.

Спустя время ребенка удалось достать из люка. Получил ли ребёнок какие-либо травмы на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы горячей воды на улице Дыбенко в Петербурге в больницу за помощью обратились четыре жителя. Из-за чрезвычайного происшествия пострадали 65-летний житель Искровского проспекта, 18-летняя жительница Кудрово, 25-летний житель Дачного проспекта и 20-летняя жительница улицы Крыленко.