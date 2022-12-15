Уличным музыкантам дали меньше свободы в центре Петербурга

Законодательное Собрание Петербурга (ЗакС) в третьем чтении приняло закон об уличных музыкантах. Теперь им нужно согласовывать свои выступления со Смольным, список «концертных площадок» намерены серьезно ограничить.

Однако, с принятием документа работа с уличными музыкантами парламентариев и городских чиновников только начинается. К примеру, пока не определены зоны, где выступления будут легализованы. Всего их планируется создать около 200.

«Город должен быть разделен на зоны, в которых возможно использование звукоусиливающей аппаратуры разной мощности и ударных инструментов, и где это полностью запрещено. Перечень таких локаций предстоит разработать исполнительной власти в зависимости от плотности жилой застройки, наличия школ, больниц, социальных и культурных учреждений», — сообщает пресс-служба ЗакСа.

Также, согласно закону, теперь уличные музыканты должны будут уведомлять Смольный о своих планах на перфоманс за 15 дней. Отказать артистам могут, если планируемое выступление будет содержать нецензурную лексику, пропагандировать жестокость, насилие, наркотики, а также не должны призывать к экстремизму. Забыть об овациях стоит и подросткам младше 16 лет.

В целом жители Петербурга разделились во мнении, стоит ли ограничивать творческие коллективы. Одни указывают на то, что музыканты создают атмосферу и они спасают от зимнего уныния.

«Уличные музыканты делают нашу жизнь более радостной. Если в городе, проходя по улице или в переходе, я вижу, как играет или поёт музыкант, мне это нравится. Если отменят всех – кто тогда будет создавать творческую атмосферу», — считает петербурженка Татьяна.

А вот жители центра, кажется, готовы аплодировать депутатам ЗакСа. Если раньше, музыканты позволяли себе собирать толпы прямо под окнами жилых домов, то сейчас закон должен увести их подальше от плотной застройки. В таком случае вожделенную тишину, вероятно, начнут слушать жители канала Грибоедова, Большой и Малой Конюшенных улиц.

«Очень надеюсь, что музыкантам запретят выступать у жилых домов. Вечером ребенка невозможно уложить спать – играют без остановки. Самое страшное, когда приходят барабанщики. Те, кто их слушают, постоят немного и уходят, а нам деваться некуда. Разговаривать с ними бесполезно. Может и Невский проспект будет свободнее для пешеходов, толпы слушателей сейчас приходится обходить по дороге», — рассказывает жительница дома на Большой Конюшенной Галина.

Однако, у музыкантов подобные ограничения вызывают только негатив. Разбираться в бюрократических сложностях ради концертов они не готовы. Причем, видеообращение против нового закона записывали известные представители российской музыкальной сцены: фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, певец Максим Леонидов, бард Михаил Новицкий и музыкант, директор арт–центра «Гаркундель» Дмитрий Подосёнов. По их мнению, закон должен учитывать не только интересы жителей, но и самых музыкантов, для которых улица – начало карьеры.

«Нужно как–то устаканить этот законопроект. Сделать хорошо как музыкантам, которые будут играть, так и чиновникам, которые захотели это отрегулировать. Знаю, что и среди них есть поклонники рок–музыки», — заявил Олег Гаркуша в видеозаписи.

Сами уличные музыканты опасаются, что им разрешат играть в местах с небольшим уличным трафиком. Сейчас привлечь к себе внимание можно, заняв место практически у любой станции метро. Вместе с этим некоторые уверяют, что соблюдают как минимум закон о тишине и после 23:00 сворачивают инструменты. А бороться в теми, кто не понимал букву закона и раньше – бесполезно.

«Этот закон по сути придумали из-за горе-групп, которые наплевали на всех и играли по ночам. Нормальные музыканты в конфликты не лезут, для нас – это чисто хобби, вообще-то мы зал для репетиций арендуем. Я не понимаю, как какой-то список площадок может решить проблему, ну вот мы согласуем выступление, а 10 других – нет. Полиции не хватит всех их разгонять», — считает вокалист Влад Зубарев.

Впрочем, с последствиями принятия закона группы, кажется, столкнуться только весной. К этому времени, вероятно, и список площадок появится, и число желающих организовать выступление резко возрастет. Зима для тяготеющих к выступлениям артистов все же не сезон.