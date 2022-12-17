Полиция проводит проверку по факту ДТП на Стачек, в котором пострадал пенсионер

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Стачек, в котором пострадал пенсионер
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Вечером 16 декабря в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал пассажир пенсионного возраста. Полиция изучает обстоятельства происшествия.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в 22:40 на перекрестке Трамвайного проспекта и проспекта Стачек. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезаося в столб.

«В результате ДТП пострадал 65-летний пассажир. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

Следует отметить, что по виду водителя автобуса можно было предположить, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, но от медицинского освидетельствования мужчине отказался. В отношении него составлен протокол, идет проверка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в ночь на 17 декабря на территории Санкт-Петербурга зафиксировали пожар недалеко от станции Парголово. В ликвидации пожара принимали участие 32 сотрудника экстренной службы.

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