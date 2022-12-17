С 17 декабря в Петербурге открывается рождественская ярмарка

В субботу, 17 декабря, в Санкт-Петербурге начинает работу рождественская ярмарка. Она расположена на Манежной площади и прилегающих к ней Малой Садовой улице и Кленовой улице.

«Рождественская ярмарка будет работать ежедневно с 12 часов дня до 21 часу вечера с 17 декабря по 9 января. Исключением станет первый день в году: 1 января ярмарка начнет работу в 14 часов дня», – сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Традиционно петербуржцы и гости города смогут, придя на ярмарку, порадовать себя сувенирами, новогодними игрушками, изделиями народных мастеров и художественных промыслов, а также мясными деликатесы и традиционными блюдами национальных кухонь.

При этом для желающих на Кленовой улице залили ледовый каток. Там же находится двухъярусная карусель. Для детей на Манежной площади есть паровоз, а также 65-метровая горка на Певческом проезде – и то, и другое бесплатно.

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