Вместо елок: чем заняться семьей в новогодние праздники

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова допустила отмену новогодних мероприятий для детей. Причина – высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Однако не все родители решат оставить школьников на карантине на все праздники. «Газета СПб» решила помочь тем, кто останется в Северной столице на новогодние праздники и озадачен, чем, в случае отмены елок, занять и себя, и чад.

Сделать из ребенка юного театрала

Театральные постановки Михайловского и Мариинского театров все же ориентированы не только на подрастающее поколение, поэтому рисков для них, кажется, нет. Так, родители могут устроить театральных семейный вечер.

Мариинский театр, к примеру, будет со 2 января будет давать «Щелкунчика» дважды в день. В Михайловском театре репертуар на новогодние выходные больше. С 3 по 4 января в афише значится четыре спектакля «Конек-Горбунок». Постановка, как указывает сайт культурной институции выполнен в классической традиции. А с подросшими школьниками старше 12 лет можно посетить концерт Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! В январе давать его будут дважды – 2-го числа днем и вечером.

«В этом году наши рождественские концерты перенесут вас в предновогодний Нью-Йорк и на солнечную Ямайку, в итальянский джаз-клуб и на горнолыжный курорт», — говорится на сайте театра.

Ориентированные конкретно на детей представления будут и в Цирке на Фонтанке. Там покажут программу «Загадай желание». Билеты есть на все дни января.

Заказать новогоднее представление на дом

Отмена городских детских гуляний может сподвигнуть родителей подарить своим чадам персональный визит Дед Мороза и Снегурочки прямо домой. В репертуаре таких артистов короткие вручения подарков или небольшая поздравительная программа на 30-40 минут. А визит обойдется в 3500-5000 тыс. рублей.

Альтернатива – попасть в новогоднюю резиденцию Деда Мороза. В этом году она будет работать до 31 декабря в ТЦ «Владимирский Пассаж». Как утверждают организаторы, программа посещения подбирается конкретно под каждую семью.

Катки

Утеплившись, семьей можно отправиться на каток. Площадки работают в комплексе «Новая Голландия», в ЦПКиО на Елагином острове, в порту «Севкабель», а также на Конюшенной площади и на Крестовском острове у флагштока «Зенит». Большинство каток при этом предоставляет инвентарь в аренду. Небольшой лайфхак – дешевле всего кататься до 12 дня.

Совместить развлечения можно с помещением рождественской ярмарки на Манежной площади или заглянуть в Никольские ряды. Там уже открыта гигантская горка и другие аттракционы.

За город всей семьей

Один день новогодних праздников можно посвятить загородной прогулке. Локаций для этого масса. К примеру, Линдуловская роща, посещение которой бесплатно. Экотропа как раз небольшая, так что ребенок не успеет слишком устать. Зато по ней можно кататься и на лыжах.

Другой вариант – поездка на ферму северных оленей. Под Петербургом работает только одна – в деревне Верхние Мендсары. Работать она будет с 1 января, но перед посещением нужно записаться. Принимать заявки на новогодние праздники начнут с 16 декабря. На ферме можно полюбоваться животными, покормить их и покататься на пони.

Новогодние программы есть и в хаски-центре «Белый ветер». Там запланированы экскурсии «Арктическая деревня» и катания на упряжках.