Полиция нашла 5-летнего ребенка, похищенного год назад в Петербурге

Полиция нашла 5-летнего мальчика, которого у петербурженки похитил отец ребенка в прошлом году. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

По словам источника, отца задержали в Железногорске Курской области. Там он скрывался вместе с ребенком. Год назад мужчина подкараулил свою бывшую супругу по пути в детский сад. Он нанес несколько ударов женщине по лицу и голове, после чего похитил ребенка и скрылся с места происшествия.

Вскоре после этого мужчину объявили в федеральный розыск, однако найти и задержать удалось только сейчас. На данный момент мужчина находится под стражей. Ребенок сейчас также находится в отделении полиции, вскоре его передадут матери, добавил источник.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 декабря, во время снегоуборочных работ на Садовой улице в Санкт-Петербурге тракторист случайно сбил пожилую женщину. Его похвалили за внимательность и своевременную остановку машины.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в 18:55. На выложенной видеозаписи видно, что тракторист не заметил 76-летнюю женщину, когда сдавал назад.