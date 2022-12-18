Петербург занял первое место по количеству умерших от ковида за сутки

Петербург занял первое место по количеству умерших от ковида за сутки
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге городов страны по количеству умерших от коронавируса. За прошедшие сутки, 17 декабря, в городе скончались 16 жителей. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

По количеству случаев заражения Петербург оказался на втором месте — 1226 (на первом месте — 1282). При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 131 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 754 человека. Умерли от заболевания 16 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 815 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом, как и смертность от него, в течение последней недели активно растет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что сейчас вовсю бушует грипп разных штаммов. В связи с этим как никогда становится актуальным вопрос получения больничных. Рассказываем, кто может претендовать на выплату больничных и как их рассчитать.

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