Петербург занял первое место по количеству умерших от ковида за сутки

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге городов страны по количеству умерших от коронавируса. За прошедшие сутки, 17 декабря, в городе скончались 16 жителей. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

По количеству случаев заражения Петербург оказался на втором месте — 1226 (на первом месте — 1282). При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 131 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 754 человека. Умерли от заболевания 16 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 815 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом, как и смертность от него, в течение последней недели активно растет.

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