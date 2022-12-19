Похитившему ребенка в Петербурге предъявили обвинение

Похитившему ребенка в Петербурге предъявили обвинение
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственные органы Петербурга продолжают расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который похитил своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его обвинили в п.п. » а, в , д» ч.2 ст. 126, ч.1 ст.115 УК РФ ( похищение человека, умышленное причинение легкого вреда здоровью), пояснили в ведомстве.

По версии следствия, происшествие случилось в декабре прошлого года. Мужчина, будучи отцом мальчика, подкараулил свою бывшую жену по пути в детский сад, затем избил ее и похитил ребенка. Он увез его в неизвестном направлении.

По словам источника Gazeta.SPb, отца задержали в Железногорске Курской области. Там он скрывался вместе с ребенком. Год назад мужчина подкараулил свою бывшую супругу по пути в детский сад. Он нанес несколько ударов женщине по лицу и голове, после чего похитил ребенка и скрылся с места происшествия.

Вскоре после этого мужчину объявили в федеральный розыск, однако найти и задержать удалось только сейчас. На данный момент мужчина находится под стражей. Сейчас ребенка вернули матери.

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