В Невском районе произошел пожар в жилом доме

В понедельник, 19 декабря, в 04:06 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, проспект Солидарности, дом 9, корпус 2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, пожар произошел в двухкомнатной отдельной квартире площадью 50 квадратных метров, горела обстановка на площади 2 квадратных метра. В 04:37 специалистов удалось локализовать пожар.

Сведения о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что следственные органы Петербурга продолжают расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который похитил своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его обвинили в п.п. » а, в , д» ч.2 ст. 126, ч.1 ст.115 УК РФ ( похищение человека, умышленное причинение легкого вреда здоровью), пояснили в ведомстве.

По версии следствия, происшествие случилось в декабре прошлого года. Мужчина, будучи отцом мальчика, подкараулил свою бывшую жену по пути в детский сад, затем избил ее и похитил ребенка. Он увез его в неизвестном направлении.