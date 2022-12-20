В Пензенской области произошла первая смерть человека от гриппа

На территории Пензенской области скончался пациент, зараженный гриппом. Это был первый зарегистрированный случай гибели от этой болезни в текущем эпидемиологическом сезоне. Об этом сообщила заместитель главы регионального министерства здравоохранения Марина Воробьева.

«Мы констатируем первый случай смерти от гриппа в нашем регионе у жителя Пензенской области», – процитировали ее слова в официальном telegram-канале министерства.

Также Марина Воробьева отметила, что указанный пациент не делал прививку от гриппа, не обратился к медикам при обнаружении первых симптомов и лечился самостоятельно. Обращение в медицинское учреждение поступило только через полмесяца после начала заболевания. Это и привело к трагедии.

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