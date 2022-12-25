В Пулково 25 декабря были отменили десять рейсов

В воскресенье, 25 декабря, из аэропорта Пулково не смогли улететь пять самолетов. Еще пять рейсов в Санкт-Петербург были отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Согласно опубликованной информации, были отменены рейсы между Северной столицы и Сочи, Калининградом, Казанью, Москвой, а также Ереваном.

Также задерживаются самолеты, пролетающие между Санкт-Петербургом и Якутском, Стамбулом и Астаной. Причины такой ситуации не раскрываются. Аэропорт работает в штатном режиме, ни о каких происшествиях не сообщается.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с наступлением Нового года, стоимость проезда на общественном транспорте вырастет. Так с 1 января стоимость проезда по карте «Подорожник» будет составлять 47 рублей на метро и 44 рубля при поездке на наземном транспорте. Разовый жетон для проезда на метро, в свою очередь, будет стоить 70 рублей.