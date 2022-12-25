Минпросвещения разработало единые школьные программы

Минпросвещения разработало единые школьные программы
Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

Министерство просвещения РФ разработало единые общеобразовательные программы для учащихся школ. До этого учителя подготавливали их своими силами, а теперь смогут воспользоваться заранее подготовленными материалами.

В текущем году были приняты программы по: истории, обществознанию, литературе, ОБЖ, окружающему миру и географии. У образовательных учреждений есть время перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года.

При этом у школ есть возможность разрабатывать свои программы. Важно помнить, что школьники должны получить знания в объеме, который будет не меньше указанного в единых программах.

Школы также смогут составлять индивидуальные учебные планы для учащихся с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения их родителей или законных представителей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплату возмещения онлайн.

министерство просвещения образование школы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт от Минздрава: почти 30% пенсионеров травмируются при падениях раз в год
В Петербурге за день зафиксировали почти тысячу новых заболевших COVID-19
Минпросвещения разработало единые школьные программы
В Петербурге задержали грабителей, избивших курьера на КАД
На канале Грибоедова мужчина провалился под лед
В Петербурге Лукашенко и Беглов обсудили вопросы сотрудничества
Эксперт рассказала, почему колбаса ускоряет старение
Пенсионный фонд получит 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий