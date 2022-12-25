Минпросвещения разработало единые школьные программы

Министерство просвещения РФ разработало единые общеобразовательные программы для учащихся школ. До этого учителя подготавливали их своими силами, а теперь смогут воспользоваться заранее подготовленными материалами.

В текущем году были приняты программы по: истории, обществознанию, литературе, ОБЖ, окружающему миру и географии. У образовательных учреждений есть время перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года.

При этом у школ есть возможность разрабатывать свои программы. Важно помнить, что школьники должны получить знания в объеме, который будет не меньше указанного в единых программах.

Школы также смогут составлять индивидуальные учебные планы для учащихся с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения их родителей или законных представителей.

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