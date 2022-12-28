В Москве Генерала МЧС госпитализировали после падения сосульки

Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как на него с крыши здания упала ледяная глыба. Инцидент произошел в западной части Москвы.

Около 13:00 пострадавший шел по Инициативной улице после обеденного перерыва. Когда 50-летний служащий экстренной службы проходил мимо магазина «Дикси», на него упала огромная сосулька. Ледяная глыба рухнула вниз на землю из-за оттепели.

Как сообщает «Московский Комсомолец», ссылаясь на свой источник, Анатолия Елизарова доставили в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что родителям ребенка, упавшего на льду в Санкт-Петербурге, возместили 150 тысяч рублей. Подобные ситуации могут случиться снова, о чем свидетельствует неутешительная статистика Смольного, по которой к 20 декабря в городе выявили больше 1000 нарушений при уборке снега.