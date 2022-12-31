В Ленинградской области завершился осенний призыв

В Ленинградской области завершился осенний призыв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Поясняется, что из области на военную службу отправлено 1200 человек.

Они будут проходить службу в пределах Северо-Западного федерального округа, говорят в ведомстве. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения специальной военной операции. Также сообщается, что все призывники получили необходимое обмундирование, электронные документы и банковские карты.

Кроме этого, отмечается, что военная служба позволяет получить дополнительную профессию. В их числе сварщик, водитель, автомеханик, повар.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала корпорации «Иркут» одобрение самолета МС-21 с отечественными двигателями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поясняется, что на подписании документов присутствовал зампред российского правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, полученное одобрение означает то, что произведена успешная замена ключевых элементов самолёта на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла. МС-21 совершил более 160 успешных летных испытаний с ПД-14. Двигатель показал результаты, которые не уступают иностранным аналогам.