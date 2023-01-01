В Петербурге 1 января состоится крестный ход трезвенников

В первый день 2023 года на территории Санкт-Петербурга состоится крестный ход граждан, оказавшихся от алкоголя. 23-е мероприятие для трезвенников пройдет на Невском проспекте.

«1 января 2023 года в 13:00 на территории Александро-Невской Лавры состоится традиционный 23-й крестный ход православных трезвенников Санкт-Петербурга», – сообщили в официальном сообществе митрополии Северной столицы во «ВКонтакте».

Отмечается, что в шествии могут принимать участие все желающие, готовые «молитвой поддержать традицию», способствующую поддержанию трезвости и духовного развития. Кроме них в числе участников заявлены представители духовенства, члены трезвеннических обществ, работники социальной сферы и молодежь.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что жители Санкт-Петербурга сформировали перечень кинолент и сериалов, которые будут смотреть в период новогодних праздников.