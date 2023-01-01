Правительство Петербурга премирует спортсменов, занявших призовые места

Спортсменам из Санкт-Петербурга, занявшим призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским видам спорта, будут присуждены премии. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале правительства Северной столицы, денежные награды полагаются спортсменам, занявшим призовые места на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Также награда полагается «тренерам, работающим в нашем городе», сообщили в пресс-службе Смольного. В общей сложности награду получат 520 атлетов и 243 тренера.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что перед Новым годом президент России Владимир Путин наградил некоторых петербуржцев.