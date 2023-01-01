Матвиенко пообещала стать гидом по Петербургу для президента Бразилии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предложила президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, приступившему к своим обязанностям сегодня, 1 января, стать его личным гидом по Санкт-Петербургу во время его визита в Россию.

«Позвольте мне быть личным гидом по Петербургу, потому что лучше, чем я, Вам никто Петербург не покажет. Мы Вас ждем в России. Очень надеемся на Ваш визит», – сказала она президенту Бразилии во время их встречи накануне его инаугурации.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия. Необходимое постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

бразилия Валентина Матвиенко


 

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