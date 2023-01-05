Жители Петербурга назвали возможные причины для переезда

Некоторые жители Санкт-Петербурга задумываются о переезде в другой город и даже страну. Наиболее частые причины для таких решений – низкие зарплаты и слишком малое число компаний, в которых хотелось бы работать, следует из данных исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru.

«Низкие зарплаты (32%) и недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать (31%) – среди основных факторов, которые подталкивают петербуржцев к переезду или к мыслям о переезде из города или страны», – говорится в сообщении от пресс-службы компании.

Еще 27% жителей Северной столицы отмечают плохую экологию и некомфортный климат, что на 2% среднего показателя по России, а также низкое качество здравоохранения и сложности и устройстве детей на учебу – на них приходится 18%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что больше половины жителей Санкт-Петербурга (67%) не верит в рекламу.