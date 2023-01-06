Стали известны подробности болезни Михалкова

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован с гриппом. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Мячина.

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», – рассказала она в интервью для агентства РИА Новости.

Днем раньше в четверг, 5 января, telegram-канал Baza сообщал о том, что 77-летний режиссер был госпитализирован в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. При этом отмечалось, что у Михалкова диагностирована ковидная пневмония. На фоне этого его состояние оценивалось как тяжелое.

Более подробной информации пока не поступало. Все обстоятельства уточняются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что заболеваемость гриппом и ОРВИ упала почти на треть в Санкт-Петербурге.