В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли штамм «Кракен» в России

В Роспотребнадзоре РФ рассказали, что в стране не выявлен новый штамм коронавируса «Кракен». Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

По заявлению ВОЗ, сейчас нет признаков того, что новый штамм имеет особую тяжесть заболевания. Однако медики констатируют, что штамм «Кракен» более заразный.

Напомним, Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 6 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 313 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 96 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 485 человек. Умерли от заболевания 17 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 830 793 случаев заражения коронавирусной инфекцией.