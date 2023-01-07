В России увеличилось штатное количество сотрудников МЧС

Предельная штатная численность МЧС России увеличена. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как пояснили в ГУ МЧС России, с 1 января текущего года предельная штатная численность ведомства увеличена почти на 15 тысяч специалистов и составляет 303 107 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В штате стало больше военнослужащих спасательных воинских формирований, личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, федеральных государственных гражданских служащих.

В январе следующего года штат специалистов вновь планируется увеличить — на четыре тысячи человек. Таким образом, в следующем году штатная численность МЧС России составит 307 101 единиц.