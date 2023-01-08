В Петербурге на улице Декабристов появился памятник Блоку

В Петербурге на улице Декабристов появился памятник Блоку. Его установили в сквере у дома, где жил и творил поэт. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как рассказали в ведомстве, это бронзовая скульптура высотой 3,6 метра. Она установлена на гранитном постаменте. На лицевой части подножия высечена надпись: «Александру Блоку». Еще один памятник появится рядом с музеем-квартирой Александра Блока.

Ранее сообщалось, что на 66-ом году жизни скончался драматург, писатель и сценарист Алексей Слаповский. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей. Культурный деятель скончался сегодня, 8 января, уточнили в ведомстве.

Как написал председатель организации Александр Калягин, Алексей Слаповский был известен в театральном мире России. Его пьесы шли на разных сценах страны, многие были поставлены и за рубежом.

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