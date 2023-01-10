В Петербурге врач отдала мошенникам больше 6 миллионов рублей

Вечером в понедельник, 9 января, в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась врач, которая перевела неизвестным мошенникам свыше 6 миллионов рублей. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, врачу-рентгенологу специализированной больницы, 1945 года рождения, позвонила неизвестная, «представившаяся сотрудником банка». Она убедила потерпевшую перевести средства на указанные ей счета с целью их защиты от посягательств мошенников.

Поверив, петербурженка перевела злоумышленникам 6 608 800 рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», – добавили в пресс-службе ведомства.

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