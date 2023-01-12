Петербуржская Госавтоинспекция подвела итоги 2022 года

ГИБДД Московского района Петербурга подвела итоги 2022 года. За это время зафиксировано 361 ДТП, в которых ранен 431 человек, 20 человек погибло. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 25 ДТП. В результате пострадало 28 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За это время по вине водителей случилось 290 ДТП, причем в 12 случаях автовладельцы были в пьяном состоянии. Кроме этого, сообщается, что за неправильную перевозку детей привлекли к ответственности 347 водителей. Из-за непредоставления преимущества пешеходам привлекли 3417 человек.

Частыми причинами ДТП были несоблюдение очередности проезда, бокового интервала, нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофора.

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