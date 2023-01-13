Петербургские водители оказались одними из самых вежливых

Пешеходы считают, что наиболее вежливыми являются водители из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Такой вывод можно сделать из результатов исследования, проведенного экспертами сервиса SuperJob.

Согласно данным, предоставленным Gazeta.spb, наиболее вежливыми являются водители в Москве: их оценили на 3,5 балла из 5. Следующими в списке идут петербургские автомобилисты с показателем в 3,4 балла. Бронзу забрал Краснодар с 3,3 баллами.

«Ниже всего культуру поведения водителей оценили в Казани и Новосибирске — там “автовежливость”, по мнению пешеходов, не дотягивает даже до «тройки» (по 2,7 балла из 5)», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Что интересно, сами автомобилисты составили совершенно другой топ. Так городом самых вежливых водителей по их версии оказался Красноярск (3,7 балла). Второе место занял Екатеринбург (3,6 балла). На третьей позиции разместились сразу три города: Москва, Санкт-Петербург и Самара – им автомобилисты дали по 3,4 балла соответственно.

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