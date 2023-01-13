В Telegram идет массовая кража русскоязычных аккаунтов

Русскоязычных пользователей мессенджера Telegram атакуют мошенники. Речь идет о, возможно, самой массовой и технически организованной кражей аккаунтов за время существования приложения.

Согласно имеющейся информации, мошенники предлагают изучить список людей, которые якобы будут призваны в рамках частичной мобилизации 1-3 февраля 2023 года. В случае, если пользовать поведется на уловку мошенников и, пройдя по ссылке, введет запрашиваемые данные и одноразовый код доступа, он может потерять аккаунт.

После того, как ловушка захлопнется, злоумышленники продолжают рассылку фишинговых сообщений по новому списку контактов.

Во избежание подобных инцидентов не следует предоставлять кому бы то ни было данные, необходимые для доступа в аккаунт Telegram. Переходить по неизвестным ссылкам также не рекомендуется.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге врач отдала мошенникам больше 6 миллионов рублей.