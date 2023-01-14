Скоростной флот Петербурга пополнят пять новых «Метеоров»

Петербургский скоростной плот будет увеличен за счет добавления пяти судов нового поколения «Метеор 120Р». Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал в своем официальном telegram-канале.

«12 декабря мы с генеральным директором компании “Радар ммс” Георгием Анцевым обратились с письмом к президенту. И сегодня Владимир Владимирович поручил министерству отработать возможность предоставления Петербургу инфраструктурного кредита из федерального бюджета», – говорится в сообщении.

Благодаря кредиту правительство Санкт-Петербург сможет сделать своевременный заказ на пять новых судов и тем самым в кратчайшие сроки обновить скоростной флот города.

Отмечается, что 20 Метеоров, используемых сейчас на популярных туристических маршрутах, уже устарели и требуют замены.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что станция метро «Театральная» появится в Санкт-Петербурге не раньше 2026 года.