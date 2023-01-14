Рогов: в Петербурге решается дальнейший сценарий СВО

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что в настоящий момент в Санкт-Петербурге решается будущее специальной военной операции (СВО).

«В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас», – написал он в своем официальном telegram-канале, отметив, в настоящий момент в Санкт-Петербурге решается дальнейшая судьба СВО.

В частности, сценарий, согласно которому операция будет идти в дальнейшем. Каких-либо подробностей Владимир Рогов не сообщил.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по заявлению депутата Государственной Думы Нины Останиной, что многодетных отцов лишат отсрочки от мобилизации. К ней, в свою очередь, эта информация поступила от члена Совета по правам человека (СПЧ) Ирины Кирковы. Соответствующий документ направили в военкоматы под конец 2022 года.