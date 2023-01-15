В России от коронавируса скончалось 43 жителя

По данным на 15 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 489 человек. Это на 39,9% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 3 208 человек. Однако это на 17,5% меньше, чем 13 января. За минувшие сутки выявлено 4 789 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 43 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от новых штаммов коронавируса. Новая вакцина должна будет защищать в том числе от недавно выявленного «Кракена».

По словам директора центра Александра Гинцбурга, пока непонятно, как стремительно будет распространяться «Кракен», однако вакцину требуется создать быстро

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