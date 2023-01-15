Сладкий и полезный: как начать высыпаться

После затяжных новогодних праздников у многих меняется режим сна, и совсем не в лучшую сторону. Рассказываем, как постепенно наладить свой сон и наконец-то начать высыпаться.

В первую очередь, надо помнить, что спальня должна быть спальней и никак иначе. Здесь не должно быть ничего лишнего. Не забывайте поддерживать порядок: уберитесь, выбросите весь мусор. А еще рекомендуется убрать из спальни все то, что хоть как-то связано с работой.

Помимо этого, важно поддерживать нужную температуру воздуха. Комфортной считается 18-22 градуса. Добейтесь максимального затемнения. Отключите все электронные устройства перед отходом ко сну.

Безусловно, не стоит экономить на удобных матрацах, подушках, постельном белье. Кроме этого, хорошему сну поспособствует нанесение пары капель эфирного масла лаванды на запястья, наволочку или пижаму.

Конечно, удобная подушка и комфортная температура воздуха — это хорошо, но не забывайте уделять сну достаточное количество времени: 7-9 часов. Учтите, что человеку требуется от десяти до тридцати минут для засыпания, поэтому выделите как минимум восемь часов своего времени для полноценного отдыха.

Чтобы ночью побыстрее уснуть, примите перед сном в ванну или душ. Старайтесь не думать о том, что вам нужно поскорее уснуть и, конечно же, не смотрите на часы. Кроме этого, не рекомендуется читать или принимать пищу в кровати.

Помимо этого, помните, что нет ничего плохого в том, чтобы вздремнуть днём, если у вас есть такая возможность. При этом специалисты рекомендуют короткий дневной сон — до получаса. Короткий сон в обеденное время позволит сэкономить вам вечерние часы, которые вы можете посвятить своему хобби.