В Петербурге местный житель поджег автомобиль своей бывшей жены

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвинили в поджоге чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Еще в апреле прошлого года обвиняемый решил снять с чужого автомобиля государственные регистрационные знаки. Как выяснилось, этот автомобиль был собственностью его бывшей супруги. После этого он решил поджечь автомобиль. Полученный ущерб оценивался в сумму порядка 940 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в суд, где его рассмотрят по существу.

Напомним, ранее ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщало, что 13 января на автодороге «СПб-Южное полукольцо» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Поясняется, что 44-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречку. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Атего». Затем последний врезался в автомобиль «Киа Соренто». Как итог, все машины съехали в кювет.