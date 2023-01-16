Россияне рассказали, оправдались ли их ожидания от годовых премий

По итогам прошедшего года премию получил 1 из 3 россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В целом, ожидания от полученных премий оправдались. Так, по итогам 2022 года годовую премию получил каждый третий работающий, а рассчитывали на нее в декабре 29%.

Интересно, что по итогам года премии получали чаще женщины (41% против 29% соответственно). Среди россиян в возрасте 35—44 лет премированных больше, чем среди более молодых и более зрелых сотрудников (36%).

Ранее сообщалось, что прокуратура Кировского района Петербурга проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В коммерческую организацию города трудоустроили бывшего государственного госслужащего. По требованиям законодательства новый работодатель должен был в течение 10 дней отправить данные о заключении трудового договора по его прежнему месту работы. Однако этого сделано не было.