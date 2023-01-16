Петербуржцы рассказали, по каким критериям будут выбирать профессию и работу в 2023 году

Среди жителей Петербурга провели опрос и выяснили, какие факторы важны для них при выборе места работы в 2023 году с учётом происходящих событий в стране и мире.

Как сообщает hh.ru, горожане при выборе работы или профессии в первую очередь ориентируются на зарплату. Это наиболее важный критерий для 59% жителей региона. Помимо этого, значимыми являются такие факторы как востребованность профессии (50%), а также перспективность отрасли (41%). Еще для 34% важна возможность идти вверх по карьерной лестнице, а для 41% достаточно найти просто что-то стабильное.

Многих также интересует безопасность, возможность перехода в другие профессии, возможность работать удалённо, возможность релокейта, возможность самовыражения. Некоторым также важно самим выстраивать свой график. Кто-то во главе всего ставит удобное расположение офиса.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего года премию получил 1 из 3 россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В целом, ожидания от полученных премий оправдались. Так, по итогам 2022 года годовую премию получил каждый третий работающий, а рассчитывали на нее в декабре 29%.