В Петербурге задержали 24-летнего иностранца-насильника

На днях в петербуржскую полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила, что ее изнасиловали. По ее словам, все произошло в ночь с 13 на 14 января в Александровском парке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Сразу после содеянного молодой человек скрылся с места преступления. Однако сотрудникам полиции удалось его задержать по горячим следам. Его задержали вблизи дома по улице Зверинской. Подозреваемым в преступлении является 24-летний иностранец. В отношении него возбудили уголовное дело.

Вчера, 15 января, в 01:50 на 20 км автодороги А-118 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Как рассказали в ведомстве, водитель автомобиля «Гранд Сузуки Витара» ехал от проспекта Энгельса. Он направлялся к Выборгскому шоссе.

По пути он сбил мужчину, а затем влетел в стоящий автомобиль «Дэу Нексия». По данным ведомства, сбитый пешеход в результате полученных травм скончался на месте происшествия.