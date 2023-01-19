«Москвичи 3е» стали появляться в дилерских центрах

Первый электрокроссовер «Москвич 3е» появился в одном из московских дилерских центров. Об этом сообщает Autonews.ru. По их данным, автомобиль есть в дилерском центре в московских Химках.

При этом для того, чтобы забронировать автомобиль, необходимо внести предоплату 10 тысяч рублей. Цена на «Москвич 3е» составляет 3,5 миллиона рублей. Однако по льготному автокредитованию будет действовать специальная государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей.

Кроссовер имеет электрическую силовую установку мощностью 68 лошадиных сил. Заявленный запас хода электрокара на одном заряде составляет 410 километров. В 2023 году производитель планирует выпустить 10 тысяч автомобилей «Москвич 3е».

Согласно прогнозам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году может восстановиться и дополнительно вырасти на 12%. Gazeta.spb узнала у автоэксперта Дмитрия Попова, за счет каких факторов этого можно добиться и насколько оправданы прогнозы.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ число в 2023 году число легковых автомобилей может увеличиться до 770 экземпляров.